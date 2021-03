Capigruppo Pd, Marcucci cede e chiede al gruppo al Senato di unirsi intorno al nome di Simona Malpezzi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo un giorno di riflessione, Andrea Marcucci scioglie le riserve sulla questione capogruppo al Senato. Non si candiderà di nuovo: il pressing fatto da Enrico Letta – ma anche dai parlamentari della corrente di Base riformista affinché al suo posto fosse eletta una donna – sortisce l’effetto desiderato. Il Senatore, lasciando l’incarico, chiede al gruppo del Pd a Palazzo Madama di supportare la candidatura di Simona Malpezzi, già sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento del governo Draghi. «Allo stesso gruppo di persone che mi hanno chiesto di ricandidarmi, che hanno compreso la fatica fatta in questi anni di tenere in piedi il gruppo, a fronte di un esito elettorale brutto, di una scissione, di passaggi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo un giorno di riflessione, Andreascioglie le riserve sulla questione capoal. Non si candiderà di nuovo: il pressing fatto da Enrico Letta – ma anche dai parlamentari della corrente di Base riformista affinché al suo posto fosse eletta una donna – sortisce l’effetto desiderato. Ilre, lasciando l’incarico,aldel Pd a Palazzo Madama di supportare la candidatura di, già sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento del governo Draghi. «Allo stessodi persone che mi hanno chiesto di ricandidarmi, che hanno compreso la fatica fatta in questi anni di tenere in piedi il, a fronte di un esito elettorale brutto, di una scissione, di passaggi ...

