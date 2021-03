Campania, da oggi è primavera: l’anticiclone africano fa esplodere le temperature (Di mercoledì 24 marzo 2021) Inverno addio. Già da oggi, 24 marzo, in Campania si registrerà un progressivo aumento delle temperature. La colonnina di mercurio salirà di grado in grado, fino a raggiungere nei prossimi giorni i 20 di massima. Campania, arriva la primavera. temperature in risalita Come avevamo già annunciato alcuni giorni fa, la coda dell’inverno ha esaurito i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Inverno addio. Già da, 24 marzo, insi registrerà un progressivo aumento delle. La colonnina di mercurio salirà di grado in grado, fino a raggiungere nei prossimi giorni i 20 di massima., arriva lain risalita Come avevamo già annunciato alcuni giorni fa, la coda dell’inverno ha esaurito i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - trekking_tv : #RegioneCampania, #Sostegno #famiglie e #cittadinifragili - Con #delibere della #Giuntaregionale della Campania in… - SiamoPartenopei : Campania, obiettivo 45mila dosi al giorno: ad oggi vaccinato solo il 3,85% della popolazione campana - CalcioNapoli24 : - VELOSPORT1960 : I dati della Protezione Civile nella tabella del ministero della Salute. In Lombardia oltre 3.600 nuovi casi. Il Pi… -