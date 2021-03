Calcio | Locatelli | ' non so se questo sarà il mio ultimo anno al Sassuolo'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Da quando sono alho raggiunto consapevolezza di chi sono veramente. Ho giocato nel Milan ed è stata un'esperienza fantastica, ora qui alho trovato un realtà bellissima. Non so seil mioqui, io sogno di essere importante per questa squadra e di fare un buon Europeo". Lo dice il centrocampista delManuelai microfoni di Sky Sport.

Advertising

MilanWorldForum : Ancora Locatelli sull'addio al Milan. Le dichiarazioni QUI ?? - Fprime86 : RT @SkySport: Sassuolo, Locatelli a Sky: 'Qui ho raggiunto consapevolezza. Addio al Milan devastante' - sportli26181512 : Sassuolo, Locatelli a Sky: 'Qui ho raggiunto consapevolezza. Addio al Milan devastante': Il centrocampista si racco… - SkySport : Sassuolo, Locatelli a Sky: 'Qui ho raggiunto consapevolezza. Addio al Milan devastante' - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #ItaliaIrlanda, largo a Locatelli e Immobile #Qatar2022 #Mondiale2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Locatelli

Commenta per primo Corteggiato dalla Juventus , Manuelparla del proprio futuro. Il centrocampista del Sassuolo si racconta a Sky Sport : 'Da ... nel momento in cuinon penso a niente, ...... Sassuolo 4° in Europaripercorre alcune delle tappe fondamentali della sua carriera che ... entro in campo, riusciamo a pareggiare proprio con la mia rete; nel momento in cuinon penso ...Corteggiato dalla Juventus, Manuel Locatelli parla del proprio futuro ... riusciamo a pareggiare proprio con la mia rete; nel momento in cui calcio non penso a niente, guardo solo la palla che si ...Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale raccontando del suo passato al Milan e della sua crescita al Sassuolo sotto la guida di Roberto De Zerbi. MILAN – “Il m ...