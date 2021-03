Cairo: «Da Dazn offerta più ricca e garanzie tecniche» (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ennesima assemblea della Lega Serie A sui diritti televisivi 2021-2024 non ha sbloccato l’impasse che dura ormai da settimane. La votazione ha dato esito negativo, con 11 voti a favore di Dazn, 8 club astenuti e uno – il Cagliari – che ha deciso di uscire dalla videoconferenza prima fosse espresso il voto. La novità L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ennesima assemblea della Lega Serie A sui diritti televisivi 2021-2024 non ha sbloccato l’impasse che dura ormai da settimane. La votazione ha dato esito negativo, con 11 voti a favore di, 8 club astenuti e uno – il Cagliari – che ha deciso di uscire dalla videoconferenza prima fosse espresso il voto. La novità L'articolo

Advertising

MarcoBellinazzo : Diritti tv. @SerieA Il Torino di Urbano Cairo si sposta sul fronte pro @DAZN_IT ma gli 11 voti non bastano per ass… - repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - sportli26181512 : #Media #Notizie Cairo: «Da Dazn offerta più ricca e garanzie tecniche»: L’ennesima assemblea della Lega Serie A sui… - CalcioFinanza : #Cairo spiega il voto a favore di #Dazn: «Offerta più ricca e garanzie tecniche» - pianetagenoa : TUTTOSPORT - Cairo va con Dazn però non basta - -