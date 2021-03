Black Widow, Crudelia e le uscite di Luglio su Disney+ (Di mercoledì 24 marzo 2021) Black Widow e Crudelia debutteranno a Luglio sia al Cinema che su Disney+. Scopriamo i nuovi piani di rilascio della casa di Topolino Disney+ ha revisionato e modificato i piani di rilascio di Black Widow, Crudelia, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Luca e tanti altri scegliendo ora il debutto nelle sale cinematografiche, ora la distribuzione in streaming. Kareem Daniel, presidente della distribuzione Disney Media and Entertainment, ha affermato che la scelta dei piani di rilascio è volta a soddisfare le esigenze dei consumatori. Sfruttando una strategia di distribuzione flessibile in un mercato dinamico che sta iniziando a riprendersi dalla pandemia globale, continueremo a utilizzare le migliori opzioni per offrire ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021)debutteranno asia al Cinema che su. Scopriamo i nuovi piani di rilascio della casa di Topolinoha revisionato e modificato i piani di rilascio di, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Luca e tanti altri scegliendo ora il debutto nelle sale cinematografiche, ora la distribuzione in streaming. Kareem Daniel, presidente della distribuzione Disney Media and Entertainment, ha affermato che la scelta dei piani di rilascio è volta a soddisfare le esigenze dei consumatori. Sfruttando una strategia di distribuzione flessibile in un mercato dinamico che sta iniziando a riprendersi dalla pandemia globale, continueremo a utilizzare le migliori opzioni per offrire ...

