Astrazeneca, trovate 29 milioni di dosi di vaccino in uno stabilimento ad Anagni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Astrazeneca, dosi ad Anagni. Ispezione dei Nas su richiesta Ue Nello stabilimento della Catalent, ad Anagni (Frosinone), sono state trovate “29 milioni di dosi del vaccino Astrazeneca pronte a partire per il Regno Unito”. Lo rivela La Stampa. Le dosi del siero di Oxford sono state scoperte dalle autorità italiane in seguito ad un’indagine scattata su segnalazione della Commissione Europea. Una notizia che rischia di compromettere ulteriormente i rapporti tra la casa farmaceutica e l’Unione europea, già deteriorati dopo il mancato rispetto delle consegne del vaccino previsto nei primi sei mesi dell’anno. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, spiegano, ha informato il Ministro della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021)ad. Ispezione dei Nas su richiesta Ue Nellodella Catalent, ad(Frosinone), sono state“29didelpronte a partire per il Regno Unito”. Lo rivela La Stampa. Ledel siero di Oxford sono state scoperte dalle autorità italiane in seguito ad un’indagine scattata su segnalazione della Commissione Europea. Una notizia che rischia di compromettere ulteriormente i rapporti tra la casa farmaceutica e l’Unione europea, già deteriorati dopo il mancato rispetto delle consegne delprevisto nei primi sei mesi dell’anno. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, spiegano, ha informato il Ministro della ...

Advertising

Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export - Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia bloc... - myrtamerlino : Ad #Anagni 29 milioni di dosi di #vaccino #Astrazeneca delle quali l'Ue non era a conoscenza. Qui stiamo dando i nu… - nandopagliara : RT @Corriere: AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export - BrunaGueze : RT @Corriere: AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export -