Alessia Cammarota, il drammatico messaggio social: "Non era tempo per noi" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alessia Cammarota ha lanciato un drammatico messaggio sui social. "Non era tempo per noi", ha scritto ai fan. Alessia Cammarota (Instagram)La ex corteggiatrice del famoso programma di Uomini e donne, Alessia Cammarota, ha lasciato un messaggio drammatico sui social. "Non era tempo per noi", ha scitto la ragazza, moglie di Aldo Palmieri. I due hanno due bambini, e la giovane Alessia ha spesso pubblicato sui social foto della sua terza gravidanza. Qualche ore fa l'annuncio che ha commosso i fan della coppia. Ecco che cosa è successo.

