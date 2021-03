Aci Rally Italia Talent - Al via la stagione 2021 - VIDEO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sta per iniziare l'ottava edizione di Rally Italia Talent, il progetto dell'Aci che mira ad avvicinare i giovani al mondo del Rally e individuare i Talenti del futuro, selezionando i piloti più promettenti. L'iniziativa, che prenderà il via nel weekend del 27 e 28 marzo tra i cordoli della Pista del Corallo di Alghero, in Sardegna, è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze con più di 14 anni. In vista del primo appuntamento della stagione, il nostro direttore Gian Luca Pellegrini ha intervistato il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani: ecco il VIDEO. In pista con una Suzuki Swift Sport. I partecipanti si metteranno al volante delle Suzuki Swift Sport Hybrid, sulla cui base nascono anche le auto impegnate nel campionato Italiano di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sta per iniziare l'ottava edizione di, il progetto dell'Aci che mira ad avvicinare i giovani al mondo dele individuare ii del futuro, selezionando i piloti più promettenti. L'iniziativa, che prenderà il via nel weekend del 27 e 28 marzo tra i cordoli della Pista del Corallo di Alghero, in Sardegna, è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze con più di 14 anni. In vista del primo appuntamento della, il nostro direttore Gian Luca Pellegrini ha intervistato il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani: ecco il. In pista con una Suzuki Swift Sport. I partecipanti si metteranno al volante delle Suzuki Swift Sport Hybrid, sulla cui base nascono anche le auto impegnate nel campionatono di ...

