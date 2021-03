Abiy Ahmed ammette: soldati eritrei nel Tigray (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Primo ministro etiope Abiy Ahmed ammette che soldati eritrei hanno partecipato ai combattimenti nel Tigray. Nel corso di un intervento al parlamento di Addis Abeba il premier si è rimangiato quanto dichiarato fino a pochi giorni fa, ammettendo le responsabilità di Asmara nel conflitto tigrino. Il premio Nobel Abiy Ahmed vuole salvarsi la faccia Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Primo ministro etiopechehanno partecipato ai combattimenti nel. Nel corso di un intervento al parlamento di Addis Abeba il premier si è rimangiato quanto dichiarato fino a pochi giorni fa,ndo le responsabilità di Asmara nel conflitto tigrino. Il premio Nobelvuole salvarsi la faccia

