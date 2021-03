Xbox Series X/S e Smart Delivery: ecco come la feature semplifica il trasferimento dei salvataggi (Di martedì 23 marzo 2021) Xbox Smart Delivery consente di traferire sia i vostri giochi che i vostri salvataggi e un ingegnere Xbox ha spiegato come funziona la feature. Mentre l'attuale Xbox Smart Delivery ha fatto il suo dovere sin dal lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, ha ricevuto una nuova ondata di attenzione dopo l'arrivo della versione new-gen di Marvel's Avengers. Abbiamo visto, però, che il processo di migrazione dei dati su PlayStation non è esattamente intuitivo, il che ha portato ad alcune critiche anche da parte di Jason Schreier di Bloomberg. Se state giocando su Xbox, i vostri salvataggi saranno pronti non appena avrete ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021)consente di traferire sia i vostri giochi che i vostrie un ingegnereha spiegatofunziona la. Mentre l'attualeha fatto il suo dovere sin dal lancio diX eS, ha ricevuto una nuova ondata di attenzione dopo l'arrivo della versione new-gen di Marvel's Avengers. Abbiamo visto, però, che il processo di migrazione dei dati su PlayStation non è esattamente intuitivo, il che ha portato ad alcune critiche anche da parte di Jason Schreier di Bloomberg. Se state giocando su, i vostrisaranno pronti non appena avrete ...

Advertising

Eurogamer_it : #XboxSeriesXS: #Xbox ci spiega come lo #SmartDelivery semplifica il trasferimento dei salvataggi. - svarioken : ??Offerte su store Xbox e lo sconto Watch Dogs da noi non meritato. ?? ASURA'S WRATH, 3,99€. ?? Blue Dragon, 4,99€.… - berkley1_ : RT @IGNitalia: Gli abbonati a #XboxGamePass risparmiano, giocano di in più e sono più inclini a spendere, secondo la rappresentante della c… - IGNitalia : Gli abbonati a #XboxGamePass risparmiano, giocano di in più e sono più inclini a spendere, secondo la rappresentant… - misteruplay2016 : PS5, Xbox Series X/S e GPU introvabili: la carenza di chip sta diventando una ‘crisi’ globale -