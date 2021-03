USA, vendite case nuove crollano del 18% a febbraio (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – crollano le vendite di case nuove negli Stati Uniti a febbraio. Il dato ha evidenziato un calo del 18,2% a 775 mila unità rispetto alle 948 mila unità di gennaio (dato rivisto da 923 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato delude le attese degli analisti, che erano per una diminuzione più contenuta del 6,5% a 875 mila. Ha sicuramente giocato un ruolo importante il maltempo che ha interessato soprattutto gli Stati del Sud, come già dimostrato dalle rilevazioni di altri dati macroeconomici del mese scorso. Rispetto a febbraio 2020 si registra un incremento dell’8,2%. (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –ledinegli Stati Uniti a. Il dato ha evidenziato un calo del 18,2% a 775 mila unità rispetto alle 948 mila unità di gennaio (dato rivisto da 923 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato delude le attese degli analisti, che erano per una diminuzione più contenuta del 6,5% a 875 mila. Ha sicuramente giocato un ruolo importante il maltempo che ha interessato soprattutto gli Stati del Sud, come già dimostrato dalle rilevazioni di altri dati macroeconomici del mese scorso. Rispetto a2020 si registra un incremento dell’8,2%. (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)

Usa: -6,6% vendite case esistenti a febbraio, sotto le stime (RCO) - Il Sole 24 ORE

