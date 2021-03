Uomini e donne, Massimiliano si espone (Di martedì 23 marzo 2021) Che cosa sta combinando il tronista Massimiliano Morricone? A Uomini e donne il ragazzo sta conoscendo tre corteggiatrici, Eugenia, Federica e Vanessa. Ma con una di loro si espone in modo particolare. Chi è la sua preferita? Massimiliano Mollicone è uno dei tronisti di Uomini e donne. Il ragazzo dai grandi occhi chiari e i capelli biondi tutti ricciolini sta facendo la conoscenza con tre corteggiatrici: Eugenia, Federica e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 23 marzo 2021) Che cosa sta combinando il tronistaMorricone? Ail ragazzo sta conoscendo tre corteggiatrici, Eugenia, Federica e Vanessa. Ma con una di loro siin modo particolare. Chi è la sua preferita?Mollicone è uno dei tronisti di. Il ragazzo dai grandi occhi chiari e i capelli biondi tutti ricciolini sta facendo la conoscenza con tre corteggiatrici: Eugenia, Federica e Articolo completo: dal blog SoloDonna

