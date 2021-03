Tommaso Zorzi fa uno spoiler sulla sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show: cosa rivela (Di martedì 23 marzo 2021) Da mercoledì 24 marzo in seconda serata su Canale5, torna una nuova stagione del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti ci sarà anche Tommaso Zorzi. È il vincitore del GfVip su Instagram fare uno spoiler sulla sua partecipazione. LEGGI ANCHE: Tommaso Zorzi innamorato di un concorrente dell’Isola dei Famosi. Ecco chi è Nella breve stories Zorzi mostra una cravatta a righe celesti e blu, un po’ classica e seriosa forse per l’influencer ma che apparteneva ad un grande della televisione. La cravatta in questione gli è stata regalata da Leo Bongiorno e apparteneva a suo papà Mike. https://www.instagram.com/stories/TommasoZorzi/2535696531017907565/ Per il suo ... Leggi su funweek (Di martedì 23 marzo 2021) Da mercoledì 24 marzo in seconda serata su Canale5, torna una nuova stagione dele tra gli ospiti ci sarà anche. È il vincitore del GfVip su Instagram fare unosua. LEGGI ANCHE:innamorato di un concorrente dell’Isola dei Famosi. Ecco chi è Nella breve storiesmostra una cravatta a righe celesti e blu, un po’ classica e seriosa forse per l’influencer ma che apparteneva ad un grande della televisione. La cravatta in questione gli è stata regalata da Leo Bongiorno e apparteneva a suo papà Mike. https://www.instagram.com/stories//2535696531017907565/ Per il suo ...

Advertising

MediasetPlay : . @tommaso_zorzi tutto bene? ???? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi IN AZZURRO ?? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi come la Zia Mara... ti si ama ?? #Isola - zazoomblog : Tommaso Zorzi fa uno spoiler sulla sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show: cosa rivela - #Tommaso #Zorzi… - ile26077402 : Per tommaso zorzi:Stop work??hai dato tanto oggi amore ??riposati?? #tzvip comunque qualcuno sa dirmi a che ora inizia il MCS domani ?? -