Sud | Musumeci | “Primi errori si fanno a Roma”

E' un atto di accusa sul Sud, un discorso duro (anche se garbato), un intervento appassionato quello fatto dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che è intervenuto alla prima giornata dei lavori di "Sud-progetti per ripartire" che ha aperto la campagna di ascolto lanciata dal ministero per il Sud oggi guidato da Mara Carfagna.

