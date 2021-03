“Si è preso il Covid anche lui”. Salvatore di Carlo, è Teresa Cilia a informare tutti. Come stanno (Di martedì 23 marzo 2021) Come per i ruoli ricoperti da tanti altri personaggi celebri del mondo dello spettacolo, anche la qualifica di tronista non può esimersi dal rischio di contagio da Coronavirus. Il malaugurato destino è toccato anche all’ex corteggiatore del programma Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo. A rivelare la notizia è stata la sua attuale moglie, Teresa Cilia. L’ex corteggiatrice lo ha comunicato attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Ha prima ritenuto opportuno scusarsi con il popolo dei follower per la notevole (e notata) assenza dal mondo dei social network, per poi passare a parlare circa le condizioni del marito. Teresa Cilia ha continuato facendo sapere che suo marito Salvatore è risultato positivo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 23 marzo 2021)per i ruoli ricoperti da tanti altri personaggi celebri del mondo dello spettacolo,la qualifica di tronista non può esimersi dal rischio di contagio da Coronavirus. Il malaugurato destino è toccatoall’ex corteggiatore del programma Uomini e Donne,Di. A rivelare la notizia è stata la sua attuale moglie,. L’ex corteggiatrice lo ha comunicato attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Ha prima ritenuto opportuno scusarsi con il popolo dei follower per la notevole (e notata) assenza dal mondo dei social network, per poi passare a parlare circa le condizioni del marito.ha continuato facendo sapere che suo maritoè risultato positivo ...

Advertising

TizianaFerrario : Ho preso una multa. La guardo e mi chiedo perché dovrei pagarla come ho sempre fatto visto che i soliti furbetti sa… - aldo_caputo : @meb Hai preso un video risalente ad un periodo nel quale si pensava che il Covid fosse poco più di un'influenza. A… - fainformazione : Milazzo (ME) - Emergenza Coronavirus: niente mercato settimanale giovedì 25 marzo Il Sindaco Pippo Midili con pr… - fainfocronaca : Milazzo (ME) - Emergenza Coronavirus: niente mercato settimanale giovedì 25 marzo Il Sindaco Pippo Midili con pr… - skyfullofsouls : nonno si è preso il covid ma come lui un sacco di conoscenti in moldavia ora nonna ha deciso che vuole partire lì p… -