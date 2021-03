Serie A, è la stagione dei giovani talenti: pronti gli assalti sul calciomercato (Di martedì 23 marzo 2021) In questo campionato di Serie A abbiamo visto come spesso e volentieri siano ancora i calciatori di maggiore esperienza e quindi un po’ avanti con l’età a fare la differenza. Ma è innegabile il fatto che si siano messi in mostra anche molti giovani talenti che stanno facendo bene, delle piacevoli sorprese che sembrano avere decisamente dalla loro parte il futuro. Dei nastri nascenti che hanno assunto ruoli da protagonisti e che stanno accompagnando le loro ottime prestazioni con dei numeri importanti. Inoltre è inevitabile che molti di questi giovani siano già finiti sotto il mirino di svariati club pronti ad acquistarli già nella prossima sessione estiva di calciomercato. talenti con la carta d’identità che sorride e con grande potenziale come Scamacca, Vlahovic e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) In questo campionato diA abbiamo visto come spesso e volentieri siano ancora i calciatori di maggiore esperienza e quindi un po’ avanti con l’età a fare la differenza. Ma è innegabile il fatto che si siano messi in mostra anche moltiche stanno facendo bene, delle piacevoli sorprese che sembrano avere decisamente dalla loro parte il futuro. Dei nastri nascenti che hanno assunto ruoli da protagonisti e che stanno accompagnando le loro ottime prestazioni con dei numeri importanti. Inoltre è inevitabile che molti di questisiano già finiti sotto il mirino di svariati clubad acquistarli già nella prossima sessione estiva dicon la carta d’identità che sorride e con grande potenziale come Scamacca, Vlahovic e ...

