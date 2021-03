Salvini | Conte e Letta | ognuno ha grossi guai in casa propria

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Nei partiti come ti giri c’è una grana, a volte grossa come una casa. A cominciare dalla Lega, che i sondaggi danno prima forza politica. Matteo Salvini gira come un pazzo in tutta Italia, forse per non rimanere anche lui schiacciato sotto il flop della sua Lombardia per quanto riguarda i vaccini anti covid. Ricordate Giulio Gallera di Forza Italia? Un tempo assessore, era stato messo in croce da Salvini e trasformato nel colpevole assoluto della pessima gestione della Sanità lombarda. Fu rimosso e con pompa magna fu annunciata la svolta con la nomina della lady di ferro, Letizia Moratti. Affiancata da Guido Bertolaso, che di come risolvere disastri se ne intende. Niente da fare, anche con loro la situazione è peggiorata giorno dopo giorno e ormai siamo alla frutta, alla caccia del nuovo capro espiatorio: “Dentro la Lega c’è forte preoccupazione – dice una fonte del Carroccio- eravamo partiti già male ma adesso la situazione è allarmante. Il presidente Fontana deve resistere, almeno il tempo necessario per costruire un’altra alternativa, Fontana ormai è bruciato… Ecco, se si dovesse votare tra poco uno come Giorgio Gori (sindaco Pd di Bergamo, ndr) ce la potrebbe fare a batterci“. Per dire la Lega.