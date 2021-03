Roma, piacciono Meret ed Hysaj dal Napoli: i dettagli (Di martedì 23 marzo 2021) Con l’arrivo della primavera ed il lento volgere al termine del campionato, è ormai tempo di iniziare a progettare il calciomercato estivo. Lo sa bene la Roma che tra le proprie esigenze ha il necessario acquisto di un portiere. Pau Lopez infatti non ha per nulla rispettato le aspettative e Mirante non è considerato all’altezza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Con l’arrivo della primavera ed il lento volgere al termine del campionato, è ormai tempo di iniziare a progettare il calciomercato estivo. Lo sa bene lache tra le proprie esigenze ha il necessario acquisto di un portiere. Pau Lopez infatti non ha per nulla rispettato le aspettative e Mirante non è considerato all’altezza L'articolo

Advertising

SpockEva : @3nneciesse 'Il cane di esaurita roma ha un papillon di vuitton' so che non ti piacciono ma io ti amo - CyberSecHub0 : RT @HuaweiItalia: #Huawei #CyberSecurity Transparency Centre #Roma. @JohnSuffolk:“Il nostro obiettivo è avere una tecnologia sicura. Ci pia… - HuaweiItalia : #Huawei #CyberSecurity Transparency Centre #Roma. @JohnSuffolk:“Il nostro obiettivo è avere una tecnologia sicura.… - Romanista24 : @_RomamoR @MichelaGiraud Ma non avete ancora capito che punzecchiano i tifosi social della Roma (circa 3 milioni) p… - iaia71716551 : @ChenoaCY @oriettaory69 @GassmanGassmann @TC_Roma @dmtzdmr Esattamente di cosa ? Fosse andato a Hollywood ! Ridimen… -