Roberto Mancini voleva i giocatori dell'Inter in Nazionale: arriva il via libera dell'Ats di Milano (Di martedì 23 marzo 2021) Roberto Mancini aveva espresso un desiderio: "vorrei i giocatori dell'Inter". Così il ct in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. La Figc ha fatto di tutto per esaudire il desiderio dell'allenatore azzurro avanzando una richiesta ufficiale all'Ats Milano per modificare l'indirizzo dell'isolamento fiduciario di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi e permettere loro di raggiungere il ritiro italiano entro mercoledì. E il desiderio si è avverato! L'Ats ha dato il via libera che mancava e domani i tre nerazzurri raggiungeranno Parma per unirsi agli azzurri di Mancini, dopo i risultati dei tamponi che i giocatori nerazzurri hanno svolto oggi. I tre giocatori nerazzurri sono risultati tutti negativi

