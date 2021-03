Presidio al magazzino di Amazon I lavoratori: "Non siamo robot" (Di martedì 23 marzo 2021) di Antonio Caccamo Per i driver in sciopero la giornata è cominciata presto anche ieri. Alle 7 del mattino è partita la protesta per il rinnovo del contratto di secondo livello di tutti i lavoratori ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 marzo 2021) di Antonio Caccamo Per i driver in sciopero la giornata è cominciata presto anche ieri. Alle 7 del mattino è partita la protesta per il rinnovo del contratto di secondo livello di tutti i...

Primo sciopero di Amazon, guerra di cifre Nel mirino il modello delle consegne lampo Non era mai successo, lo stop di Cgil, Cisl e Uil ha coinvolto tutta la filiera: adesione al 75%. L’azienda replica: "Falso, solo il 10%". Dal click sul pc al fattorino che arriva a casa, ecco come fu ...

