Pensioni anticipate 2021, Cgil, Cisl e Uil in pressing: via dai 62 anni o 41 per tutti (Di martedì 23 marzo 2021) Le ultime novità sulle Pensioni anticipate giungono da Cgil, Cisl e Uil che tornano in pressing nei confronti del Governo per chiedere una maggiore flessibilità in uscita post quota 100. Ormai tutti sono a conoscenza del fatto che l'opzione che consente l'uscita con 38 anni di contributi e 62 anni d'età é in scadenza alla fine del 2021 e con sempre maggiore probabilità non verrà rinnovata. Ragione per cui é sempre più importante, giacché mancano ormai solo 9 mesi al termine della scadenza della Quota 100, riprendere in mano in cantiere previdenziale, dicono i sindacati, affinché non si giunga impreparati dal 2022 in poi, anche perché lo scotto da pagare sarebbe troppo alto, per chi dovesse raggiungere i requisiti dal 1 gennaio ...

