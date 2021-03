Pd | Raggi deve dimettersi | non ha più maggioranza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Con l’addio della consigliera Gemma Guerrini, Virginianon ha piu’ lain aula Giulio Cesare. Un fallimento politico e amministrativo ora certificato anche dai numeri.” “Senza prolungare oltremodo un’agonia e una paralisi amministrativa disastrosa per la citta’ e per i romani, la Sindaca prenda atto del suo fallimento e si dimetta. Dovrebbe gia’ farlo solo per dignita’ ma almeno lo faccia per le romane e i romani che non e’ giusto paghino la sua inadeguatezza ormai conclamata”. Lo dichiara il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.