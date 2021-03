**Pd: per Gruppo Camera nome condiviso o più candidate, soluzione legata a Senato** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - Pochi giorni per "trovare una soluzione". Enrico Letta ha dato le coordinate, nel suo intervento al Gruppo Pd della Camera, per realizzare l'auspicato cambio di guida e di genere. "Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici", ha detto. Il segretario ha ringraziato più volte Graziano Delrio, al quale ha anche chiesto di "guidare" il percorso per la successione nelle mani di una donna. Giovedì ci sarà il seguito dell'Assemblea, ma non si tratta ancora di una convocazione del Gruppo come seggio elettorale: oggi hanno parlato solo 4 dei 22 iscritti al dibattito. Sarà presente ancora Letta. L'obiettivo, però, è quello di non andare oltre la prossima settimana per trovare "una soluzione ampia, unitaria e rapida", si sottolinea al Gruppo dem. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - Pochi giorni per "trovare una". Enrico Letta ha dato le coordinate, nel suo intervento alPd della, per realizzare l'auspicato cambio di guida e di genere. "Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici", ha detto. Il segretario ha ringraziato più volte Graziano Delrio, al quale ha anche chiesto di "guidare" il percorso per la successione nelle mani di una donna. Giovedì ci sarà il seguito dell'Assemblea, ma non si tratta ancora di una convocazione delcome seggio elettorale: oggi hanno parlato solo 4 dei 22 iscritti al dibattito. Sarà presente ancora Letta. L'obiettivo, però, è quello di non andare oltre la prossima settimana per trovare "unaampia, unitaria e rapida", si sottolinea aldem. ...

