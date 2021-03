MotoGP, GP Qatar 2021 in tv in chiaro? Programma, date, orari e diretta streaming Sky e DAZN (Di martedì 23 marzo 2021) Da venerdì 26 a domenica 28 marzo va in scena il Gran Premio del Qatar, valevole per la prima tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Losail i piloti si sfidano nella gara d’apertura della nuova stagione del Motomondiale. Si riparte con Joan Mir campione in carica. Di seguito la Programmazione completa. Giovedì 25 marzo si svolgerà la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 26 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in Programma alle ore 13:40 e la seconda alle ore 18. Sabato 27, alle ore 13:15, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 17:20) e per le qualifiche (alle ore 18:00). Domenica 28 warm-up alle ore 14:40 e gara alle ore 19. Tutto il Gran Premio del ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Da venerdì 26 a domenica 28 marzo va in scena il Gran Premio del, valevole per la prima tappa del Mondialedi. Sul circuito di Losail i piloti si sfidano nella gara d’apertura della nuova stagione del Motomondiale. Si riparte con Joan Mir campione in carica. Di seguito lazione completa. Giovedì 25 marzo si svolgerà la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 26 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 13:40 e la seconda alle ore 18. Sabato 27, alle ore 13:15, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 17:20) e per le qualifiche (alle ore 18:00). Domenica 28 warm-up alle ore 14:40 e gara alle ore 19. Tutto il Gran Premio del ...

