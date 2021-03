Milan | Brahim Diaz | “Un onore avere Ibrahimovic nello spogliatoio Scudetto? Continuiamo così”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il trequartista del, nel corso di un’intervista concessa a ‘Radio Marca’, ha parlato di diversi temi come il suo rapporto con Zlatan Iovic e la stagione dei rossoneri: “Sta andando tutto abbastanza bene per San Siro. Il legame con Ibra è fenomenale, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averloè un. L’altro giorno a Firenze ho potuto dare una mano con un gol. Come dice mio padre sono un ‘mascalzone’, un ‘topo di zona’. Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite. Abbiamo fatto una squadra che unisce i giovani all’esperienza.per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie A”. Il giovane spagnolo, ...

"Raggiungere l'Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite": è l'obiettivo delraccontato daDiaz - convocato dalla Spagna Under 21, in un'intervista a Radio Marca. I ll, ora lontano sei punti dai nerazzurri ma con una partita in più, proverà a mettere i ...A sole dieci partite dal termine del campionato, ilresta sempre in corsa per lo scudetto. Dopo le parole di Theo Hernandez arrivano anche le parole diDiaz . Il centrocampista rossonero,...Tra i giocatori che sono partiti c’è anche Brahim Diaz, convocato dall’Under 21 spagnola ... Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite“. SUL MILAN – “Abbiamo ...Averlo nello spogliatoio è un onore' Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, esperto attaccante svedese del Diavolo. Brahim Díaz, attaccante in prestito ...