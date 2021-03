Meloni | “Fai la capogruppo perché sei brava | non perché lo dice Letta A sinistra non sarei leader”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 marzo 2021) E’ più sobrio e questo “fa piacere”. Per il resto “il governo Draghi ha molta poca discontinuità con il precedente”. Ospite del Maurizio Costanzo Show, Giorgiaè tornata a ribadire la propria opinione sul governo, sottolineando che “in democrazia quando la casa brucia si chiede aiuto agli italiani e l’incendio non lo spegni con chi lo ha appiccato“. Draghi? “Mi auguro una maggiore capacità di ascolto” “Il governo Draghi ha molto poca discontinuità con il precedente, è più sobrio e mi fa piacere”, ha detto ladi FdI durante la registrazione della puntata che andrà in onda domani sera., però, ha anche avvertito che questa differenza sta “più nella comunicazione che nei contenuti. Non abbiamo la fiction del sabato sera con i decreti”. Una “differenza” con il governo Conte cheauspica è poi che ...