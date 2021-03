‘Leonardo’, chi è l’attore Aidan Turner: età, carriera e il talento nascosto (Di martedì 23 marzo 2021) ‘Leonardo’, scopriamo qualcosa in più sull’attore protagonista Aidan Turner: chi è, quanti anni ha, dove l’abbiamo già visto e il suo talento nascosto! Chi è l’attore Aidan Turner (Instagram)Questa sera su Rai 1 in prima serata, inizia la serie dedicata al grande Leonardo Da Vinci: scopriamo chi è Aidan Turner, l’attore che lo interpreta, in quale altra serie l’abbiamo visto e qualche curiosità su di lui. Classe 1983, Aidan Turner è un attore irlandese dallo sguardo enigmatico e dai molti talenti. Nato in provincia di Dublino, negli anni della gioventù ha praticato diversi sport tra i quali il tennis, il badminton e lo snooker, che è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 marzo 2021), scopriamo qualcosa in più sulprotagonista: chi è, quanti anni ha, dove l’abbiamo già visto e il suo! Chi è(Instagram)Questa sera su Rai 1 in prima serata, inizia la serie dedicata al grande Leonardo Da Vinci: scopriamo chi èche lo interpreta, in quale altra serie l’abbiamo visto e qualche curiosità su di lui. Classe 1983,è un attore irlandese dallo sguardo enigmatico e dai molti talenti. Nato in provincia di Dublino, negli anni della gioventù ha praticato diversi sport tra i quali il tennis, il badminton e lo snooker, che è ...

