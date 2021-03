Impazienti di provare Clubhouse su Android? In attesa dell’app ufficiale c’è House Club

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021)è indubbiamente il fenomeno del momento, un’app come saprete basata su conversazioni audio, che sta conoscendo un successo enorme. Unico problema? Al momento è disponibile solo per iOS. I milioni di utentiquindi dovranno pazientare ancora un po’, mentre il client viene sviluppato. Ma per i piùda oggi c’è un’alternativa,. Non è un’appovviamente, ma essendo basata sul codice sorgente originale, non dovrebbe presentare particolari problemi. Insomma, sostanzialmente si tratta di un porting nonma comunque autorizzato. Installare l’pp è assai semplice: lo sviluppatore ha infatti reso disponibilegratuitamente su GitHub, sottoforma di ...