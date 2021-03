Grave lutto per Christian De Sica | è morta la sorella | «Mi mancherai | dai un bacio a papà»

(Di martedì 23 marzo 2021)Dein, èsuaEmilia. È la prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie Giuditta Rissone. È stato proprio l'attore a dare la notizia di questa dolorosa perdita.ladi Cristian De: «Mi, dai un» Attraverso un post su Facebook, Cristian Deha pubblicato una foto in bianco e in nero di suae del suosorridenti. La foto è accompagnata da queste parole: «Ciao Emi, mi. Dai un», ha scritto l'attore. Emilia è la primogenita ed oltre a, aveva un altro fratello, ...

Advertising

CronacaSocial : ? Grave lutto per Christian De Sica: 'Mi mancherai'. LEGGI LA TRISTE NOTIZIA ?? - MayAmidala : @Pilloz30 @Nikaconnect L'errore è a monte, per volere onorare l'ultimo affare del padre ha messo l'ipoteca... ma av… - Tr0WbacK : RT @giorgiomaresi: Leggo ora del GRAVE LUTTO che ha colpito il NOSTRO BEPPE FURINO , capitano di una Juve composta da uomini VERI che lotta… - alealex73 : RT @giorgiomaresi: Leggo ora del GRAVE LUTTO che ha colpito il NOSTRO BEPPE FURINO , capitano di una Juve composta da uomini VERI che lotta… - oscarvalle1984 : RT @giorgiomaresi: Leggo ora del GRAVE LUTTO che ha colpito il NOSTRO BEPPE FURINO , capitano di una Juve composta da uomini VERI che lotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto

La donna era la figlia di Vittorio De Sica e della sua prima moglie Giuditta ...Già, è difficile capire come mai mettere a rischio tante vite sia da molti considerato meno... E qui veniamo al significato di questoper l'Italia oggi, per capire quanto pesi soprattutto ...Christian De Sica ha perso l’amata sorella Emilia. È stato lo stesso attore ad annunciare su Facebook la scomparsa della primogenita del regista Vittorio De Sica. Christian ha condiviso sul suo accoun ...Ancora morte e disperazione a Gragnano. Il virus che toglie il respiro strappa alla vita Ciro Malafronte e Antonio Messina. Due persone conosciute in città e che hanno gettato nello sconforto amici, p ...