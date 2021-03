Germania | Merkel | “Con le varianti una nuova pandemia” A Pasqua altre restrizioni | ma Die Zeit accusa | “Non è un vero lockdown duro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) La maggior parte dei negozi – in parte anche i supermercati – saranno chiusi e le funzioni religiose annullate nel fine settimana di, dall’1 al 5 aprile. I raduni, come ad esempio i pranzi all’aperto, saranno vietati. Ma saranno comunque consentiti gli spostamenti all’interno dei distretti, le visite adfamiglie. Inoltre, almeno per ora, le scuole restano aperte. Dopo quasi dodici ore di trattative e un vertice durato fino alle 2.30 di notte, questo è l’accordo raggiunto tra il governo tedesco e i Länder. “La situazione è grave. Il numero di casi sta aumentando in modo esponenziale e i posti in terapia intensiva si stanno riempiendo di nuovo”, ha detto Angelapoco dopo parlando alla stampa. La, ha spiegato, è entrata in una “” a causa della ...