Francesca Martellini | svolta nella tragedia di Pineto

Dramma a Pineto, in provincia di Teramo, dove nei giorni scorsi una ragazza di soli 24 anni,, è morta improvvisamente mentre era a casa di amici. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la giovane, nella serata tra sabato e domenica, dopo aver cenato, ha detto di ...La procura di Teramo sta indagando sulla morte di una ragazza di 24 anni. L'episodio è accaduto domenica scorsa dopo cheè stata ritrovata senza vita da due suoi amici in un appartamento a Pineto dove aveva trascorso la serata a cena con loro. Dopo cena aveva detto di sentirsi stanca. Poco dopo uno ...Francesca Martellini deceduta a soli 24 anni: «Prima di andare a letto aveva preso un farmaco». È morta a Pineto (TE) dopo una cena con amici ...in foto: Immagine da Facebook. Dramma a Pineto, in provincia di Teramo, dove nei giorni scorsi una ragazza di soli 24 anni, Francesca Martellini, è morta improvvisamente mentre era a casa di amici.