(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna nuova ordinanza del TAR che, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ladelle relazioni finali e di tutte le quelle mancanti per conoscere finalmente, nel suo complesso, le risultanze dellorelativo ai cluster che riguardano l’influenza dellesulla salute dei residenti di Fratte e delle aree limitrofe. IlSalute e Vita parla di una nuova, piccola ma significativa vittoria “Esprimiamo molta soddisfazione e siamo fiduciosi – ha dichiarato Lorenzo Forte- nei prossimi giorni potremmo entrare in possesso di tutta la documentazione che rappresenta un tassello fondamentale e che ci permetterà, come Associazione Salute e Vita, insieme al Comune di Pellezzano e al Sindaco Morra, di conoscere ...

salernotoday : Fonderie Pisano, il Tar ordina la consegna delle relazioni dello Spes - anteprima24 : ** Fonderie Pisano, un'ordinanza impone consegna studio Spes al Comitato ** -

Ultime Notizie dalla rete : Fonderie Pisano

Zerottonove.it

Pellezzano . Ambiente, nuovo impianto delle, Covid e non solo: riflettori accesi sul comune di Pellezzano. A fare il punto della situazione in città è il sindaco Francesco Morra. Il primo cittadino ha fornito un quadro dell'...... Vincenzo De Luca, per scongiurare la delocalizzazione dellenella zona industriale di Buccino. È quanto promesso ieri sera - come riporta il sito web anteprima24.it - durante un ...Il Tar impone all'Istituto Zooprofilattico la consegna delle relazioni mancanti dello Studio SPES per la vicenda delle Fonderie Pisano ...Buccino (Sa) – “La delocalizzazione delle fonderie Pisano nel nostro territorio sia l’occasione che spinga i giovani all’apertura di un dibattito sul ruolo che le queste comunità diventino artefici e ...