Firefox 87: compatibilità dei siti migliorata in navigazione anonima (Di martedì 23 marzo 2021) Il noto browser Mozilla Firefox si è aggiornato oggi alla versione 87.0 migliorando la compatibilità dei siti in navigazione anonima e introducendo altre novità. Novità in questa versione Miglioramenti per la privacy: La funzione SmartBlock garantisce meno problemi di compatibilità con i siti durante la navigazione anonima e quando è impostata l’opzione Restrittiva per la protezione antitracciamento. SmartBlock fornisce script stand-in in modo che i siti web si carichino correttamente. Introdotta una nuova policy HTTP Referrer che eliminerà automaticamente le informazioni sul percorso e sulla stringa di query dalle intestazioni del referrer. Ciò impedisce che nell’indirizzo venga inclusa la fonte che in alcuni casi ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 23 marzo 2021) Il noto browser Mozillasi è aggiornato oggi alla versione 87.0 migliorando ladeiine introducendo altre novità. Novità in questa versione Miglioramenti per la privacy: La funzione SmartBlock garantisce meno problemi dicon idurante lae quando è impostata l’opzione Restrittiva per la protezione antitracciamento. SmartBlock fornisce script stand-in in modo che iweb si carichino correttamente. Introdotta una nuova policy HTTP Referrer che eliminerà automaticamente le informazioni sul percorso e sulla stringa di query dalle intestazioni del referrer. Ciò impedisce che nell’indirizzo venga inclusa la fonte che in alcuni casi ...

Advertising

WindowsBlogIta : Disponibile Mozilla Firefox 87, migliorata compatibilità con i siti in modalità anonima - filippo_mol : Disponibile Mozilla Firefox 87, migliorata compatibilità con i siti in modalità anonima - faggyvee : Disponibile Mozilla Firefox 87, migliorata compatibilità con i siti in modalità anonima - ProH4Ck : Disponibile Mozilla Firefox 87, migliorata compatibilità con i siti in modalità anonima - alex_m_84 : Disponibile Mozilla Firefox 87, migliorata compatibilità con i siti in modalità anonima -

Ultime Notizie dalla rete : Firefox compatibilità Ultime ore promo compleanno di NordVPN ricevi 2 anni gratuiti! ... Navigazione sicura su reti non protette (pubbliche e private) Compatibilità con Android, IOS, PC, Mac e Linux Estensione disponibile con tutti i maggiori browser (Chrome, Safari, Firefox, Edge, ect) ...

Migliori programmi Windows gratis del 2021 ...e vanta una buona compatibilità con i siti Web. Tor Browser : se vuoi ottenere il massimo in termini di privacy e vuoi nascondere il tuo indirizzo IP puoi usare questo browser, unione tra Firefox e ...

NowTV Smart Stick: tutto quello che dovete sapere Tom's Hardware ... Navigazione sicura su reti non protette (pubbliche e private)con Android, IOS, PC, Mac e Linux Estensione disponibile con tutti i maggiori browser (Chrome, Safari,, Edge, ect) ......e vanta una buonacon i siti Web. Tor Browser : se vuoi ottenere il massimo in termini di privacy e vuoi nascondere il tuo indirizzo IP puoi usare questo browser, unione trae ...