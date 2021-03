F1 | orari GP Bahrain 2021 | programma prove libere | qualifiche e gara Guida tv Sky e differite TV8

(Di martedì 23 marzo 2021) Cresce l’attesa a Sakhir in vista del primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, inda venerdì 26 a domenica 28 marzo sul tracciato che ha ospitato recentemente anche l’unica tre-giorni di test ufficiali di pre-campionato. Mercedes parte chiaramente con i favori del pronostico alla vigilia del 17° Gran Premio del, dopo aver vinto gli ultimi sette titoli piloti e costruttori consecutivi nell’era ibrida. Lewis Hamilton sarà l’uomo da battere, ma il britannico dovrà vedersela in primis con il compagno di squadra Valtteri Bottas e soprattutto con la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. In casa Ferrari c’è voglia di riscatto dopo un 2020 da incubo, anche se Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno lottare strenuamente per tornare a lottare stabilmente per il podio. Grande attesa per il primo GP in carriera ...

di Leo Turrini Come i dieci piccoli indiani. O meglio: come dieci grandi italiani a trecento all'ora. È in arrivo, trae Qatar, il week end che inaugura il mondiale della F1 e della MotoGp. Dalla Ferrari alla Ducati, simboli di una eccellenza patriottica, promesse e speranze nel grande frullatore della ...GPF1 2021: glidel weekend Il circuito di Sakhir si snoda per 5,412 chilometri, e come ormai siamo abituati da un po' di anni a questa parte, anche quest'anno si correrà nelle ore ...La stagione di Formula 1 2021 parte con il Gp del Bahrain, la prima di 23 in calendario. Sulla pista di Sakhir parte la caccia alla Mercedes-AMG e Lewis Hamilton, con l’inglese alla ricerca ...Il record della pista, 1'31'447, è stato colto nel 2005 da Pedro de la Rosa su McLaren MP4/20. A due settimane dai test pre-stagionali a Sakhir, si ritornerà in pista per un mondiale il cui esito semb ...