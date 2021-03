F1, Fernando Alonso: “La Ferrari sarà forte. Se non quest’anno, dal prossimo” (Di martedì 23 marzo 2021) Fernando Alonso è tra i temi di interesse del Mondiale 2021 di F1. Il pilota spagnolo dell’Alpine (ex Renault) ha deciso di ritornare nel Circus dopo che aveva salutato tutti nel 2018, dedicandosi ad altro nel Motorsport. I successi nella 24 Ore di Le Mans (2) e nella 24 Ore di Daytona (1) e le partecipazioni alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Dakar, hanno rappresentato un passaggio nella carriera del due volte iridato. Il sacro fuoco è rimasto acceso ed eccolo quindi nuovamente nell’abitacolo di una monoposto della massima categoria dell’automobilismo. “Sia fisicamente che mentalmente sto bene, sono mentalmente pronto. Avendo avuto tutto lo scorso anno come preparazione, sapendo quello che mi aspettava, ho fatto un rientro graduale con la squadra. Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)è tra i temi di interesse del Mondiale 2021 di F1. Il pilota spagnolo dell’Alpine (ex Renault) ha deciso di ritornare nel Circus dopo che aveva salutato tutti nel 2018, dedicandosi ad altro nel Motorsport. I successi nella 24 Ore di Le Mans (2) e nella 24 Ore di Daytona (1) e le partecipazioni alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Dakar, hanno rappresentato un passaggio nella carriera del due volte iridato. Il sacro fuoco è rimasto acceso ed eccolo quindi nuovamente nell’abitacolo di una monoposto della massima categoria dell’automobilismo. “Sia fisicamente che mentalmente sto bene, sono mentalmente pronto. Avendo avuto tutto lo scorso anno come preparazione, sapendo quello che mi aspettava, ho fatto un rientro graduale con la squadra. Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che ...

