**Covid: presto cabina di regia con Draghi per decidere misure** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Si terrà a stretto giro una cabina di regia con il premier Mario Draghi per decidere le prossime misure anti-Covid da assumere dopo il 6 aprile. "Al momento siamo in una fase interlocutoria, nulla è ancora deciso…", spiega una fonte di governo all'Adnkronos. Precisando che, anche sulla riapertura di scuole d'infanzia e primaria in zona rossa, nulla è ancora stabilito. Una delle ipotesi sul tavolo, spiega un'altra fonte di governo all'Adnkronos, è una mini-proroga di 7-10 giorni, allargando tuttavia le maglie della stretta sulle scuole, per consentire ai più piccoli di tornare in aula anche nelle zone rosse. Su questo ci sarebbe un ampio fronte in maggioranza, con qualche distinguo di 'peso'. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

**Covid: presto cabina di regia con Draghi per decidere misure**

