Covid Gb, Johnson: “Attenzione a nuova ondata” (Di martedì 23 marzo 2021) Covid Gb, “dobbiamo stare attenti a potenziale nuova ondata”. Lo ha detto Boris Johnson, durante il briefing alla stampa a Downing Street, sottolineando che in Europa la terza ondata del virus è una realtà. “Abbiamo già misure molto severe ai nostri confini”, ha ricordato il premier britannico, sottolineando che la priorità del governo di Londra è impedire l’ingresso di nuove varianti del virus nel Paese. Per questo dalla prossima settimana saranno vietate le vacanze all’estero per gli inglesi che potranno lasciare il Paese solo con “giustificato motivo”. Chiunque venga sorpreso a infrangere le regole riceverà una multa da 5.000 sterline. I parlamentari voteranno le leggi giovedì e, se approvate, entreranno in vigore lunedì 29 marzo. Le restrizioni non si applicheranno all’Irlanda. I viaggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021)Gb, “dobbiamo stare attenti a potenziale”. Lo ha detto Boris, durante il briefing alla stampa a Downing Street, sottolineando che in Europa la terzadel virus è una realtà. “Abbiamo già misure molto severe ai nostri confini”, ha ricordato il premier britannico, sottolineando che la priorità del governo di Londra è impedire l’ingresso di nuove varianti del virus nel Paese. Per questo dalla prossima settimana saranno vietate le vacanze all’estero per gli inglesi che potranno lasciare il Paese solo con “giustificato motivo”. Chiunque venga sorpreso a infrangere le regole riceverà una multa da 5.000 sterline. I parlamentari voteranno le leggi giovedì e, se approvate, entreranno in vigore lunedì 29 marzo. Le restrizioni non si applicheranno all’Irlanda. I viaggi ...

