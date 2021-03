Covid | Ceccanti | ‘Comitato legislazione chiede norme su spostamenti con legge non con Dpcm’

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Il Comitato per laha votato oggi all’unanimità, su proposta del collega Dori (M5S) un importate parere sul disegno di conversione del decreto 30, che fa seguito nel punto più qualificante all’ordine del giorno a mia prima firma approvato in Aula l’11 marzo scorso. Il Comitato suggerisce più opportunamente di trasferire in norma primaria quelle disposizioni dell’ultimo Dpcm che sembrano avere un carattere più stabile, ossia la parte attinente alla definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio circa l’esercizio della libertà di movimento”. Lo sottolinea il presidente dell’organismo della Camera, Stefano, deputato del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La parola chiave Oggi si ritrova - da remoto come tutte queste iniziative in tempi di- anche ... il Think tank saldamente ancorato nel Pd, presieduto da Enrico Morando e Stefano, da ...Infatti Nardi, Ciampi, Cenni, Romano efanno notare come "in base a quanto previsto nel ... vivono da qualche giorno nella doppia incertezza: una dettata dalla crisi19, che da circa un ...