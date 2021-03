Coronavirus, il Regno Unito vede la luce in fondo al tunnel. Putin si è vaccinato – LIVE (Di martedì 23 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 20.10 – Vladimir Putin si è vaccinato Il presidente della Russia, Vladimir Putin, si è vaccinato con Sputnik. Il leader sovietivo nelle prossime ore tornerà al Cremlino per continuare il suo lavoro. 17.45 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 marzo Coronavirus16.30 – Coronavirus, riunione a Palazzo Chigi tra il premier Draghi, il ministro Speranza e il Cts Palazzo Chigi16.20 – Franco: “Verso ritorno alla normalità tra maggio e giugno. Stop a misure di sostegno entro fine ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 20.10 – Vladimirsi èIl presidente della Russia, Vladimir, si ècon Sputnik. Il leader sovietivo nelle prossime ore tornerà al Cremlino per continuare il suo lavoro. 17.45 –in Italia, il bollettino del 23 marzo16.30 –, riunione a Palazzo Chigi tra il premier Draghi, il ministro Speranza e il Cts Palazzo Chigi16.20 – Franco: “Verso ritorno alla normalità tra maggio e giugno. Stop a misure di sostegno entro fine ...

