Contagi e Scuola, La Convinzione di Pregliasco: Chiudere è Meglio che Aprire (Di martedì 23 marzo 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco esprime il suo parere riguardo le dichiarazioni della Ministra Bonetti, che vorrebbe la didattica in presenza anche in zona rossa. “Chiudere è Meglio che Aprire, anche ... Leggi su youreduaction (Di martedì 23 marzo 2021) Il virologo Fabrizioesprime il suo parere riguardo le dichiarazioni della Ministra Bonetti, che vorrebbe la didattica in presenza anche in zona rossa. “che, anche ...

Advertising

Corriere : Lo studio su 7,3 milioni di studenti: non c’è legame tra diffusione dei contagi e scuola in presenza - AzzolinaLucia : Il Corriere della sera riporta una “mastodontica ricerca” che, numeri alla mano, “scagiona” la scuola rispetto all’… - HuffPostItalia : La scuola in presenza non è responsabile della crescita dei contagi. Lo studio su 7,3 milioni di studenti - saliopp : Per come funzionano le cose in questo Paese, il 'calo dei contagi' a scuole chiuse probabilmente in questa fase sig… - Debbie28366749 : Quindi @GiovanniToti la sua giunta lascia a casa poveri studenti che hanno solo la colpa di voler andare a scuola,… -