Come Amazon diventa vetrina dei no-vax

(Di martedì 23 marzo 2021) Anchesi trova nell’occhio del ciclone per essere al centro di una grande opera di pubblicizzazione di teorie del complotto sui vaccini anti-covid. Il colosso delle vendite online utilizza infatti un algoritmo che in modo automatico raccomanda l’acquisto di libri cospirazionisti che negano l’esistenza del covid e che fanno vero e proprio terrorismo informativo sul vaccino. Questa incredibile scoperta è stata fatta da un team composto da ricercatori di prestigiose università che lavorano al comune progetto infodemic.eu. contro il proliferare di bufale sul covid. Digitando sul motore di ricerca diparole chiave?covid”, “covid-19” e “vaccino” sono saltati fuori dei prodotti editoriali che propagano teorie negazioniste sul virus e sui vaccini. Ma lo stesso risultato può avvenire anche nel momento in cui stiamo facendo ...

Advertising

ilpost : È lunedì 22 marzo ed è stato definito dai sindacati come il primo sciopero al mondo dell’intera filiera di #Amazon:… - team_world : Reminder?? STASERA vi aspettiamo tutti al Watch Party dedicato all'emozionante film #QuelloCheTuNonVedi su Prime Vid… - LucienVangon : RT @dariodivico: l'uso ricorrente del termine 'schiavi' negli articoli che riguardano le (sacrosante) rivendicazioni dei rider o dei dipend… - elisasola_ : RT @dariodivico: l'uso ricorrente del termine 'schiavi' negli articoli che riguardano le (sacrosante) rivendicazioni dei rider o dei dipend… - dariodivico : l'uso ricorrente del termine 'schiavi' negli articoli che riguardano le (sacrosante) rivendicazioni dei rider o dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Amazon

Linkiesta.it

Digitando sul motore di ricerca diparole chiave″ covid', 'covid - 19' e 'vaccino' sono saltati fuori dei prodotti editoriali che propagano teorie negazioniste sul virus e sui ...... e Mark Bezos, managing partner di HighPost, nonchè fratello del fondatore diJeff Bezos, ...di annunciare questa partnership con professionisti e imprenditori di primissimo standingDavid e ...Da non sottovalutare nemmeno i due prodotti Amazon come il Kindle e il buon Echo Dot mentre per chi cerca uno smartwatch c’è un bel codice sconto per il Watch3 di Samsung. Per evitare di segnalare le ...Anche Amazon si trova nell’occhio del ciclone per essere al centro di una grande opera di pubblicizzazione di teorie del complotto sui vaccini anti-covid. Il colosso delle vendite online utilizza infa ...