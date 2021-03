Appello Crescent | chiesti un anno e sei mesi per De Luca

(Di martedì 23 marzo 2021) La Procura di Salerno ha chiesto di condannare il governatore campano Vincenzo Deed altre sei persone nel processo d’per la realizzazione del, un edificio a forma di mezzaluna in prossimita’ della zona del lungomare. Il procuratore aggiunto Rocco Alfano e il sostituto procuratore Guglielmo Valenti oggi hformulato le loro richieste, chiedendo di condannare ad une seiil governatore. I fatti contestati sono legati all’epoca in cui era sindaco di Salerno. Contestualmente la pubblica accusa ha richiesto di sequestrare l’area su cui e’ stato realizzato il, l’opera progettata da Ricardo Bofill. La Procura, inoltre, ha chiesto una condanna di une dueanche per Lorenzo Criscuolo, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Crescent, l'appello: Procura chiede un anno e sei mesi per Vincenzo De Luca ** -

Ultime Notizie dalla rete : Appello Crescent

ANSA Nuova Europa

La Procura di Salerno ha chiesto di condannare il governatore campano Vincenzo De Luca ed altre sei persone nel processo d'per la realizzazione del, un edificio a forma di mezzaluna in prossimità della zona del lungomare. Il procuratore aggiunto Rocco Alfano e il sostituto procuratore Guglielmo Valenti ..."I giudici della Corte didi Genova hanno assolto perché il fatto non sussiste i parlamentari genovesi della Lega ...See author's posts Redazione Articoli correlati Politica Discussione...(ANSA) - SALERNO, 23 MAR - La Procura di Salerno ha chiesto di condannare il governatore campano Vincenzo De Luca ed altre sei persone nel processo d'Appello per la realizzazione del Crescent, un edif ...Il presidente Giuseppe Guerra e responsabile emergenza Covid per l'AslCn1: "Ai cittadini l’Ordine rivolge l’appello all’uso appropriato delle mascherine, l’attenzione al distanziamento fisico ed ...