Zenga pubblica l’attacco ricevuto da un follower | “Fai figli e li abbandoni”

Walter Zenga ha pubblicato uno screenshot di un attacco ricevuto da un utente su Facebook, riguardo il suo rapporto con i figli. L'ex portiere dell'Inter, infatti, è stato di recente al centro della discussione mediatica dopo la partecipazione del figlio Andrea al Grande Fratello Vip. Una storia ben nota, quella del rapporto tra Zenga e i suoi due figli (il primogenito si chiama Nicolò), che più volte hanno raccontato di non avere un buon rapporto col padre. Il programma andato in onda sulla reti Mediaset aveva però fatto sì che il rapporto tra i figli e Zenga migliorasse. Perciò, all'attacco dell'utente, che ha scritto "fai pace col cervello, fai figli e li abbandoni.. che persona",

P1Bliss : RT @Giusy91894775: Un minuto di silenzio per Andrea Zenga,che deve sopportare le crisi di pianto e rabbia di Rosalinda per la sua amica /so… - MarioBro66 : Zenga pubblica i filmati intimi di Rosina #gfvip #tzvip #Zengavo #prelemi - Giusy91894775 : Un minuto di silenzio per Andrea Zenga,che deve sopportare le crisi di pianto e rabbia di Rosalinda per la sua amic… - HizzieIsForever : @Anna904995874 @Chloe191012 anche dayane in silenzio social, significa che stanno insieme.. e quando rosy torna all… - alessia14120002 : @iamcamma1 Sono scocciate perché pubblica solo cose con zenga ? -