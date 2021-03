Varane non si schiera su Benzema: «Non devo parlarne io, mi faccio da parte» (Di martedì 23 marzo 2021) Rapahel Varane non si schiera in merito alla situazione di Benzema in Nazionale: nessuna convocazione con la Francia dopo il caso Valbuena Raphael Varane, in conferenza stampa dal ritiro francese, ha parlato della situazione di Benzema in Nazionale: nessuna convocazione dopo il caso Valbuena. «Su Karim la mia posizione è semplice: mi faccio da parte, non devo parlare io, così come nessuno dei miei compagni. Non sono il più adatto a parlare dell’assenza di Karim in Nazionale. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto 4 Champions League. Non mi sento a mio agio a parlarne. È un grande lavoratore e continua a migliorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Rapahelnon siin merito alla situazione diin Nazionale: nessuna convocazione con la Francia dopo il caso Valbuena Raphael, in conferenza stampa dal ritiro francese, ha parlato della situazione diin Nazionale: nessuna convocazione dopo il caso Valbuena. «Su Karim la mia posizione è semplice: mida, nonparlare io, così come nessuno dei miei compagni. Non sono il più adatto a parlare dell’assenza di Karim in Nazionale. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto 4 Champions League. Non mi sento a mio agio a. È un grande lavoratore e continua a migliorare». Leggi su Calcionews24.com

