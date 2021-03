Uomini e Donne, anticipazioni 22 marzo: la scelta di una coppia (Di lunedì 22 marzo 2021) Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 22 marzo, vedono l’uscita di scena di quattro partecipanti. Oggi, lunedì 22 marzo, va in onda un nuovo appuntamento con “Uomini e Donne“, che corrisponde alla seconda parte della registrazione dello scorso 11 marzo. L’ultima puntata della scorsa settimana si è conclusa con la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 marzo 2021) Ledella puntata diin onda oggi, 22, vedono l’uscita di scena di quattro partecipanti. Oggi, lunedì 22, va in onda un nuovo appuntamento con ““, che corrisponde alla seconda parte della registrazione dello scorso 11. L’ultima puntata della scorsa settimana si è conclusa con la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

