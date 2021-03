Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sull'aggressione omofoba a Roma: "Basta a questa me..da" (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo l'aggressione omofoba ai danni di due ragazzi in una stazione di Roma, Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono intervenuti sui social invocando l'approvazione della legge Zan. Dopo l'aggressione omofoba dei due ragazzi alla stazione di Roma, Tommaso Zorzi e Gabriel Garko hanno usato la loro forza sui social per dire Basta alle aggressioni omofobe sollecitando l'approvazione della legge Zan. Ieri il video di due ragazzi aggrediti ha fatto il giro del web: le due vittime si stavano baciando alla stazione di Roma Valle Aurelia quando un uomo ha scavalcato i binari per raggiungerli e sferrare contro di loro pugni e calci. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo l'ai danni di due ragazzi in una stazione disono intervenuti sui social invocando l'approvazione della legge Zan. Dopo l'dei due ragazzi alla stazione dihanno usato la loro forza sui social per direalle aggressioni omofobe sollecitando l'approvazione della legge Zan. Ieri il video di due ragazzi aggrediti ha fatto il giro del web: le due vittime si stavano baciando alla stazione diValle Aurelia quando un uomo ha scavalcato i binari per raggiungerli e sferrare contro di loro pugni e calci. ...

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi IN AZZURRO ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Tommaso Zorzi è il primo ospite di #Isola Party! Nessuno spoiler sull'outfit ma tante domande per lui! Twittate c… - Agata56857100 : Quanto è EGOCENTRICO AKASH Odioso, pensa se gliene frega della maschera ?? #isola @IsolaDeiFamosi @tommaso_zorzi #isoladeifamosi2021 - Lagunaparty : RT @ilaila311: Non vedo l'ora di vedere questo quartetto insieme #tzvip @tommaso_zorzi @ilaryblasi @iva_zanicchi @ElettraLambo https://t.co… -