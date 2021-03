Studio Ingv | Pompei distrutta in 15 minuti da valanga di polveri piroclastiche

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Circa quindici minuti fu la durata delle correnti piroclastiche che colpirono Pompei durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: le loro ceneri vulcaniche, inalate dagli abitanti, furono fatali, provocandone l’asfissia. Questo è quanto rivela lo studio The impact of pyroclastic density currents duration on humans: the case of the AD 79 eruption of Vesuvius, condotto dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Scienze della Terra e Geoambientali, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il British Geological Survey di Edimburgo, appena pubblicato ‘Scientific Reports’.

I dati dell'eruzione del 79 d.C. e dei flussi piroclastici elaborato in un modello scientifico e matematico da ricercatori italiani e inglesi