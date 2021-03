Serie C, Pro Vercelli - Alessandria 0 - 1. Nielsen: autogol decisivo (Di martedì 23 marzo 2021) Vercelli - L'Alessandria si aggiudica in trasferta il derby con la Pro Vercelli: decide l'autorete di Nielsen, con i grigi che avevano già sfiorato il vantaggio con un rigore di Eusepi parato da Saro. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021)- L'si aggiudica in trasferta il derby con la Pro: decide l'autorete di, con i grigi che avevano già sfiorato il vantaggio con un rigore di Eusepi parato da Saro. ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, uno stop forzato che non fa male: i pro sono superiori ai contro - sportli26181512 : Serie C, Pro Vercelli-Alessandria 0-1. Nielsen: autogol decisivo: Per le bianche casacche sfuma il sogno di salire… - telecitynews24 : ??SERIE C, PRO VERCELLI-ALESSANDRIA?? L’@usalessandria vince il derby contro la @ProVercelli1892 grazie a un autog… - SprintPiemonte : Pro Vercelli-Alessandria Serie C: Nielsen alla Niccolai, i grigi ora vedono il primo posto -