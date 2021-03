(Di lunedì 22 marzo 2021) Consiglio direttivo della LegaB in videoconferenza. Al primo punto all’Ordine del giorno il tema Var con l’intervento del Project leader e Responsabile della Comunicazione istituzionale Figc-Aia Gianluca Rocchi il quale, invitato dal presidente Mauro Balata, ha illustrato il calendario per la formazione di tutto il corpo arbitrale propedeutica all’introduzione definitiva della tecnologia nei L'articolo

Advertising

aylaf__ : RT @sportface2016: Il sottosegretario alla salute Andrea #Costa: 'Ritorno del pubblico negli stadi? Sì, con vaccini e tamponi' https://t.co… - CalcioFinanza : #SerieB, stadi pronti per ospitare il #Var dai playoff e playout - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie B, stadi pronti per ospitare il Var dai playoff-playout: Consiglio direttivo della Lega… - sportface2016 : Il sottosegretario alla salute Andrea #Costa: 'Ritorno del pubblico negli stadi? Sì, con vaccini e tamponi' - 25757 : @IngaUmbi @AleMendy188 @GuidoCrosetto I pesci si ripescano, leggi gli albi della serie a e l’Inter c’è sempre, il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie stadi

Calcio e Finanza

La carenza di vitamina D sembrerebbe associata aclinici di Covid - 19 più compromessi. È ...se gli effetti in vivo della VitD non sono completamente compresi - si legge nello studio - una...Tra i professionisti Arbitri diC. Ma come vicino questa esperienza i tre direttori della ... E quando ci si trova inimportanti, che magari hanno ospitato i Mondiali (come Bari e Palermo, ...Adam Marusic è stato decisivo ieri grazie alla rete realizzata contro l’Udinese, che è valsa la vittoria dei biancocelesti su un campo difficile come lo Stadio Friuli. La stessa Serie A ha celebrato ...Il Project leader Gianluca Rocchi ha riferito al Consiglio la ripartenza della formazione off-line dal 2 aprile fino al 9 maggio.