Sentite Beckham | “Messi e CR7 all’Inter Miami? E’ una città che attira le star”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Cristiano Ronaldo e Lionelsono i dominatori degli ultimi 10-15 anni, lasso di tempo in cui sono stati capaci di prendersi la scena a suon di reti e trofei. I due campioni, oltre alla bacheca piena però hanno in comune anche un'altra cosa: l'incertezza sul futuro., al Barcellona da una vita, sembra averne le tasche piene dopo diversi episodi controversi e una squadra probabilmente non all'altezza del suo talento. Ronaldo invece strizza l'occhio ad un possibile ritorno al Real Madrid dopo tre anni alla Juventus. E ora perchè non un bel futuro negli USA?, co-proprietario dell'Interha parlato a ESPN della possibilità di acquie i due campioni: "Quando siamo arrivati in questo club, sapevamo che si sarebbe sempre parlato di quali giocatori avremmo potuto portare: Ronaldo, ...

